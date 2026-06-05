coltivava marijuana in casa serra scoperta dai carabinieri

I carabinieri hanno trovato una serra di marijuana all’interno di un’abitazione a Passignano sul Trasimeno. La struttura comprendeva luci, ventilatori, specchi e aspiratori, tutti destinati alla coltivazione della pianta. La scoperta è avvenuta durante un controllo nell’abitazione. Non sono stati forniti dettagli su eventuali persone coinvolte o ulteriori sviluppi dell’indagine.

PASSIGNANO - Una serra domestica completa di luci, ventilatori, specchi e aspiratori per la coltivazione della marijuana è stata scoperta dai carabinieri in un’abitazione di Passignano sul Trasimeno. La scoperta è avvenuta a seguito di un controllo stradale effettuato dai militari dell’aliquota radiomobile della Compagnia di Città della Pieve: fermato per l’identificazione, un trentasettenne del posto è stato trovato in possesso di una modica quantità di droga, spingendo gli operanti a estendere la perquisizione al suo domicilio. All’interno dell’appartamento, oltre alla piantagione “indoor“ e ai fertilizzanti chimici, i carabinieri hanno... 🔗 Leggi su Lanazione.it

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Torino - Coltivava marijuana in casa, arrestato 37enne

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