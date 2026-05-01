Controllo Ater a Rualis | scoperta serra di marijuana in casa vuota

Giovedì, durante un controllo condotto da tecnici dell'Ater in un appartamento vuoto a Rualis, è stata trovata una serra di marijuana. All’interno dell’immobile sono stati sequestrati circa 100 grammi di droga e diverse attrezzature utilizzate per il confezionamento. Le forze dell’ordine sono intervenute sul posto per i rilievi e per le verifiche del caso. La scoperta ha portato a ulteriori accertamenti da parte delle autorità competenti.

? Cosa sapere Tecnici Ater scoprono serra di marijuana in un appartamento vuoto a Rualis giovedì.. Carabinieri sequestrano 100 grammi di droga e attrezzature per il confezionamento all'interno dell'alloggio.. I tecnici dell’Ater hanno scoperto una serra clandestina per la produzione di marijuana all’interno di un appartamento della edilizia residenziale pubblica a Rualis, frazione di Cividale, durante un sopralluogo programmato giovedì mattina. Quello che doveva essere un normale controllo tecnico per verificare lo stato di un immobile sfitto e destinato alla futura assegnazione a nuovi inquilini ha preso una piega giudiziaria molto seria. I...🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Controllo Ater a Rualis: scoperta serra di marijuana in casa vuota Notizie correlate Scoperta una serra di marijuana. Sopralluogo dopo il furto nella casa. L’odore forte tradisce il vicinoRETORBIDO (Pavia) Quello che doveva essere un normale intervento di routine per un furto in appartamento si è trasformato in un’operazione antidroga... Una serra indoor per la coltivazione di marijuana scoperta a Torino, arrestato in 46enneUn arresto con sequestro di una serra indoor per la produzione di marijuana, questo il bilancio di un’operazione condotta dalla Polizia di Stato a...