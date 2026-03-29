Un uomo di 47 anni è stato arrestato dai Carabinieri dopo aver trovato in casa una quantità di marijuana destinata alla vendita. Durante l’intervento, le forze dell’ordine hanno sequestrato diverse piante e sostanze stupefacenti, oltre a materiale utilizzato per la coltivazione. L’uomo è stato denunciato per detenzione e spaccio di droga.

Quando i Carabinieri sono entrati in casa sua hanno trovato tutti gli elementi tipici della produzione e dello spaccio di sostanze stupefacenti. E infatti la perquisizione a domicilio avvenuta nei giorni scorsi a Torre del Lago si è conclusa con l’arresto di un uomo, classe 1979, residente nella frazione e già noto alle forze dell’ordine per alcuni precedenti. L’accusa nei suoi confronti è di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, ultimo tassello di una mirata attività informativa condotta dai militari della stazione di Torre del Lago. Nel corso dell’operazione, in particolare, sono state trovate e poste sotto sequestro... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Coltivava marijuana in casa. In manette un 47enne per detenzione e spaccio

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