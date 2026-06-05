Colpo da film al portavalori sale a 17 il numero degli arrestati

Continuano le indagini sull’assalto fallito a un portavalori a Vignola, avvenuto il 18 marzo. Finora sono stati arrestati 17 sospetti coinvolti in un’organizzazione criminale che avrebbe pianificato l’attacco con armi, esplosivi e veicoli rubati. L’indagine si concentra sulle modalità dell’operazione e sulle persone coinvolte, senza dettagli su eventuali collegamenti con altri gruppi o sui progetti futuri. La polizia prosegue le verifiche e le indagini sul gruppo.

Prosegue l'inchiesta sul fallito assalto al portavalori di Vignola che il 18 marzo scorso aveva portato alla scoperta di una presunta organizzazione criminale pronta a entrare in azione con armi, esplosivi e veicoli rubati. La polizia ha eseguito una nuova misura cautelare in carcere nei. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

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Sergeant Nkosi faces death by poison in Prison, Earns R16,500 per Month to make dockets go away

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