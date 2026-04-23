Lupi volpi e una poiana | sale a 18 il numero degli animali trovati senza vita è allarme

Nel Parco nazionale d'Abruzzo Lazio e Molise sono stati trovati senza vita 18 animali. Oltre ai lupi già segnalati nei giorni scorsi, si aggiungono tre volpi e una poiana, secondo quanto confermato da Legambiente. La situazione ha generato preoccupazione tra le associazioni ambientaliste, che considerano l’evento un attacco senza precedenti alla fauna presente nella zona. Nessuna informazione ufficiale sulle cause di questi decessi.

Sale a 18 il numero degli animali trovati senza vita nel Parco nazionale d'Abruzzo Lazio e Molise. Dopo i lupi rinvenuti nei giorni scorsi, al tragico bilancio si aggiungono tre volpi e una poiana, come confermato da Legambiente, che definisce l'accaduto “un attacco senza precedenti alla fauna.🔗 Leggi su Chietitoday.it

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