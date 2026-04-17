Comune di Solofra danno erariale e falso ideologico | sale a cinque il numero degli indagati

Nel Comune di Solofra sono state aperte cinque indagini relative a un danno erariale e a un caso di falso ideologico. Le autorità hanno avviato le verifiche che coinvolgono più soggetti, proseguendo con le attività di indagine già preannunciate. Le indagini riguardano presunte irregolarità amministrative e contabili all’interno dell’ente locale. La situazione continua a essere oggetto di approfondimenti da parte delle forze dell’ordine e della magistratura.

Tempo di lettura: 2 minuti Come avevamo preannunciato, purtroppo, la macchina delle indagini presso il Comune di Solofra e’ andata avanti. Tre avvisi di garanzia erano stati notificati meno di un mese fa. Nel bel mezzo c’e’ stato di tutto, compreso il passaggio del bilancio di previsione con una maggioranza risicata e una nomina assegnata, quella a Mariangela Vietri che e’ oggetto di riflessione dalla stessa parte in causa. Ma intanto le indagini vanno avanti, non c’e’ neanche il tempo di festeggiare il commissariamento scongiurato che, scorrendo l’albo pretorio appaiono due deliberazioni dedicate ad altrettanti procedimenti giudiziari che sono stati avviati ai danni di due matricole.🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Comune di Solofra, danno erariale e falso ideologico: sale a cinque il numero degli indagati Notizie correlate Comune di Solofra: tre avvisi di garanzia per falso ideologico e danno erariale, ma la lista potrebbe aumentareTempo di lettura: 2 minutiSi lotta su due campi: quello politico e quello della legge. Andavano a uccidere civili per svago a Sarajevo: sale a cinque il numero degli indagati tra cui un milaneseNell'inchiesta "Safari umani" coordinata dalla Procura di Milano, l'elenco degli indagati si sta allungando. Aggiornamenti e dibattiti Si parla di: Sindrome del bambino scosso, la campagna di sensibilizzazione promossa dall'ospedale Moscati; Montoro, cinque denunciati per il furto del 2023 in una sala scommesse.