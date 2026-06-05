La Colombia partecipa al Fantacampionato Mondiale con una formazione composta da titolari e possibili sorprese. Il rigorista designato è stato annunciato, mentre si discutono i giocatori più affidabili e quelli da monitorare come possibili novità. La probabile formazione include alcuni volti noti e altri meno noti, pronti a scendere in campo e a incidere nel torneo. La rosa e le scelte tattiche sono state presentate in vista delle partite.

Dopo la mancata qualificazione per la scorsa edizione dei Mondiali, la Colombia è riuscita a riconquistare un prestigioso posto nella più importante competizione tra nazionali. Arrivata terza nel proprio girone di qualificazione, dietro ad Argentina ed Ecuador, ma davanti - tra le altre - a Brasile e Uruguay, la nazionale allenata Néstor Lorenzo è tornata al top soprattutto grazie all'ottimo lavoro del ct. Il Gruppo K di Coppa del Mondo, che vedrà i Cafeteros impegnati contro Portogallo, Congo e Uzbekistan, si prospetta sulla carta abbordabile. La fiducia in casa Colombia, quindi, di certo non manca. Così come quella dei fantallenatori, pronti a monitorare da vicino giocatori del calibro di James Rodriguez e Luis Diaz. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Colombia al Fantacampionato Mondiale: titolari, rigorista, possibili sorprese e chi prendere

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