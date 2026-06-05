Il fratello dell'ex presidente colombiano è stato condannato a 28 anni di carcere. La sentenza arriva dopo che prove emerse hanno dimostrato il suo coinvolgimento in attività criminali, portando a un riapertura del caso e alla revisione del processo. Il gruppo armato Los Doce Apóstoles, operante nella regione di Yarumal, è stato collegato alle attività di Santiago Uribe, che avrebbe coordinato azioni violente e intimidazioni.

Quali prove hanno ribaltato l'iniziale assolzione di Santiago Uribe?. Come ha operato il gruppo Los Doce Apóstoles a Yarumal?. Chi sono i testimoni che hanno confermato il coinvolgimento criminale?. Quali legami tra paramilitari e apparati statali sono emersi?.? In Breve Reati di omicidio aggravato e associazione a delinquere legati al gruppo Los Doce Apóstoles. Coinvolgimento diretto nella creazione del gruppo paramilitare nella zona di Yarumal, Antioquia. Uccisione dell'autista Camilo Barrientos avvenuta nel 1994 per presunta collaborazione con la guerriglia. Procedimento giudiziario iniziato oltre venticinque anni fa basato su testimonianze di ex paramilitari. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Colombia: 28 anni di carcere per il fratello di Álvaro Uribe

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