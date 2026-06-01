Più che un vincitore il primo turno delle presidenziali colombiane ha prodotto uno sconfitto | Alvaro Uribe
Nel primo turno delle elezioni presidenziali in Colombia, il risultato ha visto il candidato di maggior rilievo uscire sconfitto.
Più che un vincitore, il primo turno delle elezioni presidenziali colombiane ha prodotto uno sconfitto. E quello sconfitto non è Iván Cepeda, che il 21 giugno si giocherà ancora la presidenza della Repubblica al ballottaggio. Non è nemmeno Gustavo Petro, il cui governo arriva a fine mandato tra luci e ombre. Il grande sconfitto di questa tornata elettorale è Álvaro Uribe. Per oltre vent’anni l’ex presidente ha rappresentato il punto di riferimento quasi indiscusso della destra colombiana. Nessuna candidatura conservatrice poteva aspirare a governare il paese senza il suo sostegno, così come nessun progetto politico alternativo poteva ignorare la sua capacità di orientare il dibattito pubblico. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
HICHILEMA JOINS 13 OTHERS IN ZAMBIA's PRESIDENTIAL NOMINATION DRIVE - nbc
Notizie e thread social correlati
Colombia, chi è De la Espriella il trumpiano che ha vinto il primo turno delle presidenzialiIn Colombia, Aberaldo de la Espriella ha ottenuto la maggioranza dei voti nel primo turno delle elezioni presidenziali.
Leggi anche: Colombia, chi è De la Espriella detto "El Tigre": il trumpiano che ha vinto il primo turno delle presidenziali