Più che un vincitore il primo turno delle presidenziali colombiane ha prodotto uno sconfitto | Alvaro Uribe

Più che un vincitore, il primo turno delle elezioni presidenziali colombiane ha prodotto uno sconfitto. E quello sconfitto non è Iván Cepeda, che il 21 giugno si giocherà ancora la presidenza della Repubblica al ballottaggio. Non è nemmeno Gustavo Petro, il cui governo arriva a fine mandato tra luci e ombre. Il grande sconfitto di questa tornata elettorale è Álvaro Uribe. Per oltre vent’anni l’ex presidente ha rappresentato il punto di riferimento quasi indiscusso della destra colombiana. Nessuna candidatura conservatrice poteva aspirare a governare il paese senza il suo sostegno, così come nessun progetto politico alternativo poteva ignorare la sua capacità di orientare il dibattito pubblico. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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