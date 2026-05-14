Colombia i mandanti dell’attentato a Uribe | condanna a 22 anni

In Colombia, tre persone sono state condannate a 22 anni di reclusione per aver pianificato l’attentato che coinvolse un ex presidente. Le autorità hanno identificato gli autori materiali e i mandanti dell’attacco, mentre sono state anche approfondite le modalità di addestramento degli attentatori, tra cui un istruttore noto come Max Max. Sono stati inoltre analizzati i modi in cui gli ordigni provenienti dall’Ecuador attraversano i confini colombiani.

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? Punti chiave Chi è l'istruttore Max Max che addestra i terroristi agli esplosivi?. Come fanno gli ordigni ecuadoriani a superare i confini colombiani?. Perché il modello di sicurezza di Noboa non ferma i cartelli?. Chi sono i nuovi comandanti che controllano le rotte della coca?.? In Breve Simeon Perez Marroquin condannato a 22 anni per l'attentato del 7 giugno 2025. Il sicario minorenne di 15 anni riceve una condanna di soli 7 anni. Iván Mordisco accusato di sabotare la democrazia con omicidi mirati. Esplosivi ecuadoriani usati per strage di 23 persone nella Valle del Cauca.? I dati Secondo Eurostat, la variazione trimestrale del PIL italiano: 0,2% (Q1 2026).🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Colombia, i mandanti dell’attentato a Uribe: condanna a 22 anni ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Colombia, salite a 14 le vittime dell'attentato dinamitardo nel sud-ovestSono salite ad almeno 14 le vittime di un attentato dinamitardo su una strada nel sud-ovest della Colombia, Paese sconvolto da una serie di attacchi... Sale a 19 il bilancio delle vittime dell'attentato nel Cauca, in ColombiaL'Istituto di medicina legale e forense del governo della Colombia riferisce oggi che sono in totale 19 le vittime dell'attentato terroristico... Si parla di: Ecuador, uccisa giudice sotto minaccia: cresce l'allarme violenza nonostante lo stato d'emergenza. Colombia: arrestato il mandante dell'agguato al senatore UribeLa polizia di Bogotà ha arrestato Elder José Arteaga Hernández, detto 'El Costeño', principale sospettato per l'attentato al senatore e precandidato alla presidenza della Colombia, Miguel Uribe Turbay ... ansa.it Colombia, il presidente Petro: «Uribe è vivo. Rintracciare i mandanti del tentato omicidio»(LaPresse) Sgomento in Colombia per l'attentato che ha colpito il senatore colombiano Miguel Uribe Turbay, possibile candidato alle elezioni presidenziali del Paese del prossimo anno. Uribe Turbay è ... video.corriere.it