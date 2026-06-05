Colli al Metauro raccolta differenziata modello

Da ilrestodelcarlino.it 5 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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A Colli al Metauro, la percentuale di rifiuti differenziati è aumentata dal 70,93% all’80,23% tra luglio 2023 e dicembre 2025. Durante questo periodo, sono stati registrati miglioramenti anche nella qualità delle frazioni merceologiche inviate al recupero.

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In due anni e mezzo (da luglio 2023 a dicembre 2025) a Colli al Metauro la percentuale di rifiuti differenziati è passata dal 70,93% all’80,23% e anche le notizie sulla qualità delle frazioni merceologiche avviate al recupero sono ottime. E’ un bilancio estremamente positivo quello stilato da Aset sul servizio porta a porta integrale introdotto nel comune metaurense nel secondo semestre 23. "Colli al Metauro – ha detto il presidente di Aset, Giacomo Mattioli – è, tra tutti i comuni serviti dalla nostra azienda, quello con la raccolta differenziata più alta e, altro aspetto importante, anche quello con la qualità della differenziata migliore.... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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