A Colli al Metauro, la percentuale di rifiuti differenziati è aumentata dal 70,93% all’80,23% tra luglio 2023 e dicembre 2025. Durante questo periodo, sono stati registrati miglioramenti anche nella qualità delle frazioni merceologiche inviate al recupero.

In due anni e mezzo (da luglio 2023 a dicembre 2025) a Colli al Metauro la percentuale di rifiuti differenziati è passata dal 70,93% all’80,23% e anche le notizie sulla qualità delle frazioni merceologiche avviate al recupero sono ottime. E’ un bilancio estremamente positivo quello stilato da Aset sul servizio porta a porta integrale introdotto nel comune metaurense nel secondo semestre 23. "Colli al Metauro – ha detto il presidente di Aset, Giacomo Mattioli – è, tra tutti i comuni serviti dalla nostra azienda, quello con la raccolta differenziata più alta e, altro aspetto importante, anche quello con la qualità della differenziata migliore.... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Colli al Metauro, raccolta differenziata modello

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Colli al Metauro viaggia a passo di cicloturismoIl Comune di Colli al Metauro ha deciso di aderire al protocollo d’intesa ‘NoiMarche BikeLife’, un accordo che coinvolge diversi comuni e operatori...

Incidente di notte sulla Flaminia a Colli al Metauro, motociclista rischia di perdere un piede. Interviene l?eliambulanzaUn motociclista è rimasto gravemente ferito in un incidente avvenuto poco prima delle 21.

Argomenti più discussi: Colli al Metauro, raccolta differenziata modello; Aset Spa, chiusure al pubblico per il ponte del 2 giugno; ASET: Ponte del 2 giugno, chiusure al pubblico per sportelli e centri di raccolta; Aset, chiusure al pubblico per il ponte del 2 giugno.