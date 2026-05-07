Il Comune di Colli al Metauro ha deciso di aderire al protocollo d’intesa ‘NoiMarche BikeLife’, un accordo che coinvolge diversi comuni e operatori economici della regione. La rete si propone di promuovere il cicloturismo e di favorire lo sviluppo di itinerari dedicati alle biciclette. La scelta mira a rafforzare le attività legate al turismo su due ruote e a valorizzare il territorio attraverso iniziative condivise.

Il Comune di Colli al Metauro ha aderito al protocollo d’intesa ‘NoiMarche BikeLife’, la rete dei comuni e degli operatori economici dedicata allo sviluppo e alla promozione del cicloturismo regionale. A sottoscrivere il protocollo è stato il sindaco Pietro Briganti nel corso di un evento ad hoc svoltosi ad Ancona alla presenza dell’assessore regionale Francesco Baldelli, della dirigente del settore turismo Paola Marchegiani e del primo cittadino di Civitanova (Comune capofila) Fabrizio Ciarapica. Presente anche Luca Giustozzi, presidente di Federalberghi Marche, a conferma del forte legame tra amministrazioni e imprese del settore. "Si tratta di una tappa fondamentale per la nostra strategia di promozione turistica – spiega Briganti -.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Colli al Metauro viaggia a passo di cicloturismo

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