Un motociclista è rimasto gravemente ferito in un incidente avvenuto poco prima delle 21.30 sulla strada Flaminia, vicino a Calcinelli. L’uomo è stato soccorso dall’eliambulanza, che si è alzata in volo per portarlo in ospedale. Secondo quanto riferito, il motociclista rischia di perdere un piede a causa delle ferite riportate nello scontro. La dinamica dell’incidente non è ancora stata chiarita e sul posto sono intervenuti i soccorritori.

COLLI AL METAURO Poco prima delle 21.30 dell’altra sera un grave incidente stradale si è verificato lungo la strada Flaminia all’altezza dell’abitato di Calcinelli. Nello scontro con un’auto è rimasto ferito il motociclista Marco Brunetti, 63enne di Colli al Metauro. E’ stato elitrasportato in codice rosso all’ospedale di Torrette di Ancona. Nel trauma agli arti inferiori subito, ha riportato la subamputazione, ovvero il parziale distacco di un piede. Sulle cause della violenta collisione stanno conducendo gli accertamenti i carabinieri del reparto radiomobile di Fano. Lo schianto è stato violento. Il motociclista è finito rovinosamente a terra mentre l’automobilista è rimasto incolume. 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it

© Corriereadriatico.it - Incidente di notte sulla Flaminia a Colli al Metauro, motociclista rischia di perdere un piede. Interviene l?eliambulanza

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