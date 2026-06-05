Nella collezione mare 2026 di Giorgio Armani, le t-shirt iconiche si distinguono per forme fluide e materiali leggeri. I capi sono pensati per essere versatili, adatti sia a momenti di relax che a situazioni più informali. La linea propone modelli che combinano semplicità ed eleganza, con tessuti impalpabili che valorizzano la leggerezza e la comodità.

La collezione Giorgio Armani Mare 2026 presenta forme fluide e materiali impalpabili che danno vita a capi versatili, pensati per accompagnare con semplicità ed eleganza ogni momento della vacanza e del relax. La palette, fresca ed estiva, spazia dagli azzurri chiari alle tonalità neutre, fino alle sfumature di rosa corallo per la donna; per l’uomo, prevalgono toni naturali con accenti di lavanda e ortensia. La proposta si completa con la linea maschile Giorgio Armani Vela realizzata in materiali tecnici e declinata in tonalità eleganti che richiamano la sabbia e il blu del mare. La collezione è disponibile in selezionate boutique nel mondo e su armani. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Collezione mare 2026. T-shirt iconiche al top

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