La collezione di beachwear per l'estate 2026 presenta capi realizzati con tonalità vivaci e neutre, arricchiti da fantasie animalier e motivi geometrici. La linea, firmata dall'azienda Arena, include modelli pensati sia per il nuoto che per il relax in spiaggia. La collezione combina elementi di stile con caratteristiche tecniche orientate alle performance, offrendo una gamma di capi adatti a diverse esigenze.

Nuance vibranti ma anche neutre e delicate. Fantasie animalier e geometrie strategiche. La collezione SS 2026 firmata arena combina performance e tendenza . Non è solo una questione di mare, ma di attitudine. Di come ci si muove, di come ci si esprime, di come si vive il proprio spazio. arena nasce nell’acqua e da sempre costruisce lì la propria identità, intrecciando corpo, movimento e performance. Oggi, questa expertise evolve oltre la corsia e si apre a nuovi territori, parlando anche il linguaggio del leisure e del beachwear, dove sport, stile e personalità si incontrano. La nuova collezione Beachwear SS26 traduce questo percorso in una proposta pensata per chi segue il proprio ritmo, non le regole. 🔗 Leggi su 361magazine.com

© 361magazine.com - Beachwear 2026, dalla piscina al mare: la collezione arena

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