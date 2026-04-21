Acque del Lazio al top | ecco dove il mare è più pulito nel 2026

L'estate 2026 si avvicina e il Lazio presenta i risultati delle analisi sulla qualità delle acque marine regionali. I dati recenti indicano le zone con le acque più pulite, offrendo un quadro aggiornato dello stato di salute del mare in vista della stagione estiva. I controlli sono stati effettuati con campionamenti e analisi di laboratorio, che hanno permesso di individuare le aree con migliori livelli di purezza delle acque.

L’estate 2026 è dietro l’angolo, e il Lazio si prepara a mostrarsi nella sua veste migliore anche dal punto di vista ambientale: arrivano i dati aggiornati sulla qualità delle acque dell’intero territorio regionale, che svelano qual è il mare più pulito dell’anno. Tra mare e laghi, il quadro generale restituisce un’immagine incoraggiante, destinata a incidere anche sulle scelte di chi sta pianificando le vacanze. Qualità delle acque 2026: qual è il mare più pulito del Lazio. Andiamo con ordine e partiamo dal principio. I dati più aggiornati certificano un risultato storico: nessuna area del Lazio è stata classificata come “scarsa” e c’è una netta prevalenza di acque “eccellenti”, pari al 93% del totale.🔗 Leggi su Funweek.it

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