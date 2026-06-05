La giuria incaricata di selezionare i vincitori del Premio Eva Bosi non ha ancora un coordinatore ufficiale. L’evento si svolge nel centro di aggregazione di Collescipoli, un’area che potrebbe vedere un incremento di visitatori e attività economiche durante la manifestazione. Tuttavia, non sono stati forniti dettagli su come l’evento influenzerà specificamente l’economia o il turismo locale.

Chi coordinerà la giuria incaricata di scegliere i vincitori del premio?. Come influenzerà questo evento l'economia e il turismo di Collescipoli?. Quali opere esporranno la mostra Carte della pace e Libri per la pace?. Cosa accadrà tra il 26 e il 28 giugno nel borgo?.? In Breve Coordinamento commissione affidato all'ex ministro Damiano per la selezione opere. Mostra Carte della pace con trenta opere di Graziano Marini presso Pro loco. Presentazione libro di Flavio Lotti sulla Marcia della pace Perugia-Assisi. Patrocinio FUIS per valorizzazione economica e culturale del territorio umbro. Collescipoli si prepara a ospitare il Premio Eva Bosi dal 26 al 28 giugno. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Collescipoli, centro di aggregazione per il Premio Eva Bosi

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