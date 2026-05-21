Collescipoli la Festa di San Nicolò | Occasione concreta di aggregazione promozione culturale e valorizzazione del borgo

L’edizione 2026 della Festa di San Nicolò a Collescipoli ha visto una grande partecipazione di pubblico e ha attirato numerosi visitatori. La manifestazione ha coinvolto diverse attività e iniziative che hanno promosso la cultura locale e favorito l’aggregazione tra i partecipanti. Sono stati organizzati eventi nel borgo, con un’attenzione particolare alla valorizzazione delle tradizioni e dell’identità del territorio. La festa si è svolta nel rispetto delle modalità previste e ha registrato un’ampia affluenza di persone.

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