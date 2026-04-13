Ragalna inaugurato il nuovo centro di aggregazione

A Ragalna è stato inaugurato il nuovo centro di aggregazione sportivo “Play District”. L’evento ha visto il taglio del nastro nel Centro Sportivo Csain “Totuccio Carone”, dove è stato aperto un nuovo spazio sociale promosso dall’associazione Sport Insieme. Il progetto “Spazi Civici di Comunità”, finanziato da Sport e Salute, ha sostenuto questa iniziativa. L’apertura si è svolta con la presenza di rappresentanti e cittadini del luogo.

Taglio del nastro, a Ragalna, per il nuovo centro di aggregazione sportivo “Play District”. All’interno del Centro Sportivo Csain “Totuccio Carone”, il nuovo hub sociale promosso da asd Sport Insieme nell’ambito del progetto “Spazi Civici di Comunità”, finanziato da Sport e Salute, ha aperto.🔗 Leggi su Cataniatoday.it Inaugurato il nuovo Centro di aggregazione giovanile nel bene confiscato alla camorraL’iniziativa, promossa da Agrorinasce, rappresenta il primo tassello di un più ampio percorso di rigenerazione urbana e sociale che punta a... In paese nasce un nuovo centro di aggregazione per gli anziani: "Vogliamo combattere l’isolamento sociale"C'è stata mercoledì 8 aprile la presentazione del nuovo Centro aggregativo per anzian in piazza Matteotti nei locali dell’ex scuola Pascoli di...