Collesalvetti | paura per un bus in fiamme in via Roma

Un bus di linea, il numero 51 diretto a Pisa, è stato avvolto dalle fiamme questa mattina in via Roma a Collesalvetti. Un equipaggio dei vigili del fuoco di Livorno è intervenuto sul posto, facendo spegnere l’incendio che sembrerebbe essere partito dal motore, dal quale usciva fumo visibile. Nessuna persona è rimasta ferita durante l’evento.

Il veicolo è stato messo in sicurezza. Fortunatamente le tre persone che erano a bordo sono state fatte scendere dal mezzo senza conseguenze. Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati * Salva il mio nome, email e sito web in questo browser per la prossima volta che commento. Per fornire le migliori esperienze, noi e i nostri partner utilizziamo tecnologie come i cookie per memorizzare eo accedere alle informazioni del dispositivo. Il consenso a queste tecnologie permetterà a noi e ai nostri partner di elaborare dati personali come il comportamento durante la navigazione o gli ID univoci su questo sito e di mostrare annunci (non) personalizzati. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

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