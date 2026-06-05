collesalvetti bus di linea distrutto da un incendio

Notizia in breve

Un autobus di linea è stato completamente distrutto da un incendio scoppiato oggi a Collesalvetti. L’incendio ha interessato il veicolo parcheggiato in una zona pubblica, provocando danni ingenti. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno spento le fiamme e messo in sicurezza l’area. Non si sono registrate altre persone coinvolte o ferite. Le cause dell’incendio sono ancora in fase di accertamento.