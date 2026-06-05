Collesalvetti bus di linea distrutto da un incendio
Un autobus di linea è stato completamente distrutto da un incendio scoppiato oggi a Collesalvetti. L’incendio ha interessato il veicolo parcheggiato in una zona pubblica, provocando danni ingenti. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno spento le fiamme e messo in sicurezza l’area. Non si sono registrate altre persone coinvolte o ferite. Le cause dell’incendio sono ancora in fase di accertamento.
Collesalvetti, 5 giugno 2026 – Un autobus di linea è stato completamente distrutto da un violento incendio. È successo nelle prime ore della mattina di venerdì 5 giugno in via Roma a Collesalvetti. Secondo le prime ricostruzioni dei vigili del fuoco intervenuti per spegnere l’incendio, il rogo sarebbe scaturito per cause presumibilmente legate a un guasto al motore, dal quale è stata vista uscire una fitta coltre di fumo prime che le fiamme avvolgessero completamente il mezzo pubblico. Sul posto è intervenuta una squadra dei vigili del fuoco del comando di Livorno. I pompieri hanno provveduto a estinguere il rogo e a mettere in sicurezza l’area circostante per poi procedere alle operazioni di bonifica. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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