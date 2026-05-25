Stamattina alle 5:20, sulla Fipili in direzione Livorno, un autobus è stato avvolto dalle fiamme a Lastra a Signa. I vigili del fuoco sono intervenuti prontamente e sono riusciti a spegnere l’incendio. L’autista è riuscito a uscire dal veicolo in tempo e non ha riportato ferite. Nessuno degli altri passeggeri era a bordo al momento dell’incendio. La causa dell’incendio non è ancora nota.

FIRENZE – I vigili del fuoco sono intervenuti stamattina, 25 maggio 2026, alle ore 05:20 nel comune di Lastra a Signa sulla Fipili, in direzione Livorno, per l’incendio di un autobus. Sul posto hanno operato una squadra e un’autobotte in supporto per lo spegnimento delle fiamme. Fortunatamente il mezzo era senza passeggeri a bordo al momento dell’evento. Illeso l’autista. Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati * Salva il mio nome, email e sito web in questo browser per la prossima volta che commento. Per fornire le migliori esperienze, noi e i nostri partner utilizziamo tecnologie come i cookie per memorizzare eo accedere alle informazioni del dispositivo. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Fipili: paura per bus in fiamme a Lastra a Signa. Autista salvo

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