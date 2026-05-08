Notte di fuoco a Corso Italia | bar distrutto da un incendio notturno

Durante la notte, un incendio ha devastato un bar su Corso Italia, causando danni ingenti alla struttura. L'allarme è stato dato da un passante che ha notato le fiamme e ha chiamato i soccorsi. Le prime fiamme sono state avvistate vicino a un'insegna luminosa, che avrebbe contribuito alla propagazione del fuoco. I vigili del fuoco sono intervenuti per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza l’area.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

? Punti chiave Chi ha dato l'allarme durante le ore più buie?. Come ha fatto un'insegna luminosa a scatenare il rogo?. Quali danni ha subito la struttura dopo il passaggio del fuoco?. Perché la viabilità verso levante è stata bloccata per ore?.? In Breve Ipotesi tecnica: cortocircuito causato da un'insegna luminosa nell'area bar.. Intervento di due squadre dei Vigili del Fuoco e Croce Bianca Genovese.. Chiusura temporanea di Corso Italia verso levante per circa un ora e mezza.. Nessun ferito registrato nonostante l'intensità del calore verso le 4:30.. Un violento incendio ha travolto lo stabilimento balneare di Corso Italia intorno alle 3:45 di questa notte, scatenando il panico tra i passanti che hanno le fiamme divampare nel buio.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Notte di fuoco a Corso Italia: bar distrutto da un incendio notturno Intimate stories of people living with the devastating effects of long-term unemployment Notizie correlate Incendio in una sala da ballo, locale distrutto nella notteSAN GIOVANNI VALDARNO – Notte di paura per un incendio che ha devastato una sala da ballo, completamente avvolta dalle fiamme al momento dell’arrivo... Scoppia un incendio nella sala da ballo, paura nella notte. Locale distruttoSan Giovanni Valdarno (Arezzo), 23 marzo 2026 – Paura nella serata di domenica a San Giovanni Valdarno in una sala da ballo, la Ardenza, dove intorno... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Tre camion in fiamme nella notte a Vicenza, ipotesi atto doloso / IL VIDEO; VICENZA | NOTTE DI FUOCO IN CITTA’, TRE CAMION INCENDIATI A POCA DISTANZA: INDAGINI IN CORSO; Notte di fuoco: distrutta un'auto e danni alla vetrina di un negozio; Notte di fuoco a Santa Croce Camerina: rogo nell’azienda Ortoimballaggi. Notte di guerra a Hormuz: gli USA attaccano l’Iran che risponde al fuocoDopo settimane di trattative e tensione nello Stretto di Hormuz, i combattimenti sono ripresi. Nelle notte una petroliera iraniana è stata attaccata e da quel momento la tensione è salita: l'Iran ha c ... fanpage.it Notte di incendi nel Leccese: due auto in fiamme tra Galatone e UgentoSALENTO - Due incendi d’auto si sono verificati nella notte in provincia di Lecce, impegnando i Vigili del Fuoco in due distinti interventi nei comuni di ... corrieresalentino.it Avrebbero compiuto almeno cinque aggressioni in una sola notte i giovanissimi denunciati dagli agenti della Digos nelle ultime ore. Denunciati tre giovani, minore trasferito in comunità: due di loro militano in un’organizzazione di estrema destra - facebook.com facebook Il messaggio di Francesco Dolci all'avvocata la notte della visita al cimitero: «Dai un ultimo bacio alla tomba di Pamela» x.com