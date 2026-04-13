Incendio a Castellanza | autobus di linea distrutto dalle fiamme

A Castellanza, un autobus di linea è stato completamente distrutto dalle fiamme nel deposito. La presenza di una colonna di fumo nero si è fatta notare anche a distanza, mentre le fiamme hanno avvolto l’intero veicolo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per spegnere l’incendio e mettere in sicurezza l’area. Nessuna altra vettura o persona è rimasta coinvolta nell’episodio.

Castellanza (Varese) – Una colonna di fumo nero visibile anche a distanza e le fiamme che avvolgono completamente un autobus fermo nel deposito. Attimi di forte apprensione nella mattinata di oggi quando un bus di linea è stato distrutto da un incendio divampato all’interno di un posteggio del trasporto pubblico in via per Olgiate. Allarme nel deposito. L’allarme è scattato intorno alle 8. Il mezzo era parcheggiato e pronto a entrare in servizio quando, per cause ancora in fase di accertamento, ha preso fuoco improvvisamente. In pochi istanti il rogo si è sviluppato con violenza, alimentato dai materiali presenti all’interno del veicolo, generando una densa nube di fumo che ha richiamato l’attenzione anche fuori dall’area.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Incendio a Castellanza: autobus di linea distrutto dalle fiamme Leggi anche: Incendio sulla Pontina: un furgone distrutto dalle fiamme Incendio a Novara, camper distrutto dalle fiamme in via LiguriaNessun ferito, anche se le fiamme hanno coinvolto anche un'auto parcheggiata vicino al camper.