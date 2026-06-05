colleferro grande emozione e interesse per la conclusione di due importanti progetti al polo liceale g marconi

Notizia in breve

Mercoledì 3 maggio si sono conclusi due progetti al polo liceale “G. Marconi” di Colleferro, attirando grande attenzione e partecipazione. Le cerimonie di chiusura hanno coinvolto studenti, insegnanti e rappresentanti delle istituzioni, che hanno assistito alle presentazioni finali e alle esposizioni delle attività svolte durante l’anno scolastico. Le iniziative hanno riguardato diverse aree di studio e sono state caratterizzate da momenti di confronto e condivisione tra i presenti.