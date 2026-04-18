Gli studenti del Polo Liceale G. Marconi di Colleferro hanno incontrato lo scrittore Roberto Saviano al Teatro Vittorio Veneto. L’evento ha visto la partecipazione di numerosi giovani, che hanno potuto ascoltare le parole dell’autore in un appuntamento ricco di coinvolgimento. La giornata ha rappresentato un momento di confronto diretto tra studenti e autore, senza altre presenze o interventi esterni.

COLLEFERRO (Eledina Lorenzon) – È stata una giornata indimenticabile quella vissuta dagli studenti del Polo Liceale G. Marconi – I.I.S. di Via delle Scienze di Colleferro, Mercoledì 15 Aprile al Teatro Vittorio Veneto, per l’incontro con il giornalista e scrittore Roberto Saviano, uno degli autori più importanti del panorama letterario contemporaneo, per riflettere sul tema della legalità e sul ruolo delle nuove generazioni. Ad accoglierlo c’erano il Vicesindaco Giulio Calamita, il Vicepreside Vincenzo Gentile e la Prof.ssa Amalia Perfetti, referente del Progetto e gli studenti delle classi 3B, 3D, 3S, 4B, 4L, 4S, 5D, 5E, 5L, 5S e 5T, accompagnati dai loro docenti che nel corso dell’anno hanno sviluppato il progetto sulla lettura e discussione dei temi trattati nel romanzo “L’amore mio non muore” (Einaudi 2025).🔗 Leggi su Cronachecittadine.it

© Cronachecittadine.it - Colleferro. Incontro di grande intensità al Teatro Vittorio Veneto degli studenti del Polo liceale “G. Marconi” con lo scrittore Roberto Saviano

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