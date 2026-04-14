Colleferro Grande successo per la Giornata della creatività al Polo Liceale G Marconi

Venerdì 10 aprile, il Polo Liceale G. Marconi di Colleferro ha ospitato la “Giornata della creatività”, evento che ha coinvolto studenti e insegnanti in diverse attività artistiche e pratiche. La manifestazione si è svolta nel pomeriggio e ha visto la partecipazione di numerosi partecipanti, che hanno presentato lavori e progetti legati alle varie discipline scolastiche. La giornata si è conclusa con un momento di condivisione tra i presenti.

COLLEFERRO (Eledina Lorenzon) – Il Polo Liceale G. Marconi di Colleferro, nel pomeriggio di Venerdì 10 Aprile, ha aperto le sue porte per celebrare la “Giornata della Creatività”. Indubbiamente la capacità creativa rappresenta un aspetto centrale di ognuno di noi, ma può e deve essere il mezzo attraverso cui la società può crescere. Ben 19 le classi che, coadiuvate dai loro rispettivi insegnanti e con il Coordinamento della Prof.sse Giovanna Cipolloni e Sara Lanna, hanno dato vita a performance nella specificità dei diversi indirizzi liceali dell’Istituto. Sono state coinvolge le classi: 1B, 1F, 1L, 1M, 1N, 1S, 2D, 2L, 2M, 2N, 2S, 3B, 3C, 3S, 4A, 4B, 4L, 4M e 4S.🔗 Leggi su Cronachecittadine.it © Cronachecittadine.it - Colleferro. Grande successo per la “Giornata della creatività” al Polo Liceale “G. Marconi” Colleferro. Estremamente interessante l’incontro degli studenti del Polo Liceale “G. Marconi” con il giornalista Sigfrido Ranucci di “Report”COLLEFERRO (Eledina Lorenzon) – Lo scorso Venerdì 27 Marzo, all’Auditorium Fabbrica della Musica di Colleferro, evento straordinario per il Polo... Colleferro Scalo. Giornata Internazionale della Donna. Successo all’Auditorium Fabbrica della Musica per il monologo “Esagerate” di e con Cinzia SpanòLo spettacolo che inizia da un dato inconfutabile: l’Italia si colloca all’87 posizione, su 146 Paesi analizzati, per parità di opportunità tra...