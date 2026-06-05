Colico Monica Gilardi taglia il traguardo dei 10 anni da sindaco | Grazie a tutti

Il sindaco di Colico ha festeggiato dieci anni dalla sua elezione, avvenuta il 5 giugno 2016. In un messaggio rivolto ai cittadini, ha ringraziato per il sostegno ricevuto nel corso di questo decennio. La comunicazione è stata pubblicata sui canali ufficiali del Comune, senza ulteriori dettagli su iniziative o eventi specifici legati a questa ricorrenza.

Cari colichesi,dieci anni fa, il 5 giugno 2016, ricevevo da Voi l'onore e la responsabilità di guidare la nostra Comunità. Un incarico che ho sempre vissuto con profondo senso del dovere, consapevole della fiducia che i cittadini di Colico hanno voluto riporre nella squadra che mi accompagna e. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

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