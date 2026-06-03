La scuola di italiano della Cgil taglia il traguardo dei 15 anni
La scuola di italiano della Cgil ha raggiunto i 15 anni di attività. Nel corso di questo tempo, ha accolto oltre trenta storie diverse, provenienti da culture e nazionalità lontane tra loro. L’obiettivo principale è sempre stato quello di superare le barriere linguistiche per favorire l’integrazione e l’autonomia dei partecipanti. La scuola continua a offrire corsi per aiutare gli stranieri a diventare cittadini a tutti gli effetti.
Più di trenta storie diverse, culture che si incrociano, nazionalità lontane nello spazio ma unite dallo stesso obiettivo: abbattere la barriera della lingua per diventare cittadini a tutti gli effetti. Si è conclusa nei giorni scorsi, in un clima di festa e profonda condivisione, la 15ª. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
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