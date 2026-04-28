Da piccolo fabbro a un impero con 500 collaboratori | la storica azienda taglia il traguardo dei 100 anni

Una storica azienda di Poggio Torriana specializzata nella progettazione e produzione di macchine e sistemi per la pesatura ha celebrato i suoi 100 anni di attività. Fondata come piccola officina, nel corso del tempo si è sviluppata fino a diventare un’impresa con 500 collaboratori. La Cna di Rimini ha espresso le proprie congratulazioni per questo importante traguardo raggiunto.

Cna Rimini si congratula con Paglierani Srl, l’azienda di Poggio Torriana specializzata nella progettazione e produzione di macchine e sistemi per la pesatura, che ha festeggiato nei giorni scorsi i suoi 100 anni di attività. La celebrazione si è svolta nella giornata di martedì, 28 aprile, prima.🔗 Leggi su Riminitoday.it Notizie correlate Risate in collina con "I fourb... incanté": la Filodrammatica della Speranza taglia il traguardo dei 55 anniLa storica compagnia fondata da Ermanno Pasolini continua la sua missione: portare il vernacolo romagnolo tra le nuove generazioni Sono 55 anni,... Marin Cilic taglia il traguardo delle 600 vittorie ATP: rivive l’emozione del debutto e la storica sfida con Federer.Marin Cilic ha raggiunto un traguardo importante nella sua carriera tennistica: 600 vittorie nel circuito ATP. Contenuti utili per approfondire Si parla di: L’artigianato che verrà: a Saluzzo la visione futura del Made in Italy firmata Confartigianato Cuneo: tra i protagonisti anche Lu Ferìe di Sampeyre; Lampada Parete Vintage Legno E27 - Applique Muro Retrò Interno. Da piccolo fabbro a un impero con 500 collaboratori: la storica azienda taglia il traguardo dei 100 anniFesta con istituzioni e associazioni per lo storico traguardo dell’azienda di Poggio Torriana. Un percorso iniziato da un fabbro e diventato punto di riferimento mondiale nel settore ... riminitoday.it