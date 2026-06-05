Coldiretti Campania | via libera agli indennizzi nelle zone interessata dalle Pratiche Locali Tradizionali
La Giunta Regionale della Campania ha approvato un decreto che definisce le aree del territorio interessate dalle Pratiche Locali Tradizionali (PLT) legate al pascolo, nell’ambito della programmazione PAC 2023-2027. Questa decisione permette l’erogazione di indennizzi nelle zone coinvolte. La misura riguarda le aree dove si praticano le tradizionali attività di pascolo, in conformità con le normative europee sulla Politica Agricola Comune.
Tempo di lettura: 2 minuti La Giunta Regionale della Campania ha approvato il decreto che stabilisce le aree del territorio regionale interessate dalle Pratiche Locali Tradizionali (PLT) legate al pascolo, nell’ambito della programmazione PAC (Politica Agricola Comune) 2023-2027. La notizia, accolta con soddisfazione dalla Coldiretti Campania, arriva pochi giorni dopo la scadenza dei termini per la presentazione della documentazione aggiuntiva, prevista per il 20 maggio 2026, per sanare eventuali anomalie. Semaforo verde per AGEA – OP che provvederà ad effettuare i pagamenti della Misura 13 annualità 2025, per le aree interessate, entro il 30 giugno 2026. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
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