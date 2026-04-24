Movida rumorosa a Napoli stop alla musica dalle 22 e locali chiusi entro le 2 nelle zone calde

Il sindaco di Napoli ha firmato un'ordinanza che limita la musica nelle zone considerate più frequentate durante la sera. Secondo la disposizione, i locali devono spegnere le impianti musicali entro le 22 e chiudere entro le 2 di notte. Sono previste sanzioni che vanno da multe a possibili revoche delle licenze per chi non rispetta le nuove regole. La misura riguarda le aree più coinvolte nel traffico notturno.

Ordinanza del sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, contro la movida rumorosa: sanzioni pesanti per i locali che sgarrano, dalle multe alla revoca della licenza.🔗 Leggi su Fanpage.it

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