La Regione Campania ha annunciato una proroga per il riconoscimento delle nuove superfici destinatarie delle pratiche locali di pascolamento. La comunicazione riguarda le pratiche di pascolamento, con un aggiornamento sui tempi di attuazione e sui criteri di riconoscimento delle superfici interessate. La decisione interessa gli operatori coinvolti e si inserisce in un quadro normativo che disciplina le pratiche di pascolamento nel territorio regionale.

Tempo di lettura: 2 minuti In riferimento alle Pratiche locali di pascolamento (Plt) – metodi di pascolo tradizionale che consentono agli allevatori di accedere ai fondi della Politica Agricola Comune – l’assessorato all’Agricoltura, in accordo con l’organismo pagatore Agea, sta disponendo una proroga dei termini per il caricamento della documentazione richiesta per l’accesso ai finanziamenti sull’applicazione dedicata. “In considerazione delle difficoltà tecniche riscontrate dagli allevatori campani per l’acquisizione delle foto georeferenziate necessarie al riconoscimento di nuove superfici destinate a Pratiche Locali di Pascolamento – spiega l’assessora all’ Agricoltura Maria Carmela Serluca – ci siamo impegnati a trovare tempestivamente una soluzione utile che consentisse di garantire ai nostri allevatori l’accesso ai fondi Pac.🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Regione Campania, Serluca: “Pratiche locali di pascolamento, proroga per riconoscimento nuove superfici”

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