Coesione | via ai 1,7 miliardi per scuola sicurezza e digitale

Il governo ha approvato un pacchetto da 1,7 miliardi di euro destinato a scuola, sicurezza e digitale. Di questi, 360 milioni sono riservati alle scuole per interventi di miglioramento e aggiornamento. Nel settore della ricerca scientifica, una parte dei fondi sarà utilizzata per l'acquisto di tecnologie specifiche, anche se non sono stati dettagliati i dispositivi o le tecnologie coinvolte.

Come cambieranno le scuole grazie ai 360 milioni stanziati?. Quali tecnologie specifiche riceverà il settore della ricerca scientifica?. Come verranno utilizzati i fondi per la sicurezza urbana?. Dove interverranno i 498 milioni per il rischio idrogeologico?.? In Breve Interno riceve 278 milioni tra fondo FSC e fondo di rotazione per videosorveglianza e digitalizzazione.. Istruzione riceve 360 milioni per sicurezza strutturale, adeguamento impianti e bonifica amianto edifici scolastici.. Ricerca e università ottengono 381,18 milioni per intelligenza artificiale, tecnologie quantistiche e calcolo HPC.. Protezione civile e aree costiere beneficiano di 498,1 milioni per mitigare il rischio idrogeologico. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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