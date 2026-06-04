Il governo ha firmato gli ultimi sei accordi relativi al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e alle politiche di coesione. Sono stati destinati 1,7 miliardi di euro per finanziare interventi in settori come scuole, sicurezza e intelligenza artificiale. La firma è stata apposta dal presidente del Consiglio, su proposta del ministro competente per gli Affari Europei, il 24 ottobre.

Il Presidente del Consiglio G iorgia Meloni ha firmato, su proposta del Ministro per gli Affari Europei, il PNRR e le Politiche di coesione Tommaso Foti, gli ultimi 6 Accordi per la coesione con i Ministeri. L’importo complessivo degli investimenti attivati è di circa 1,7 miliardi di euro. Gli Accordi sottoscritti oggi si aggiungono ai 21 Accordi con le Regioni e le Province autonome e ai primi 7 Accordi raggiunti con i Ministeri nell’ottobre 2025. C osì in una nota Palazzo Chigi. Un miliardo e settecento milioni per il futuro dell’Italia. “Le politiche di coesione rappresentano uno dei tasselli strategici dell’azione di governo. Oggi completiamo il percorso avviato all’inizio di questa legislatura, chiudendo 34 Accordi che valgono complessivamente oltre 50 miliardi di euro. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Meloni chiude il dossier coesione: dal governo altri 1,7 miliardi per scuole, sicurezza e intelligenza artificiale

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