L’Unione europea ha sbloccato 35 miliardi di euro dai fondi di coesione destinati alle spese energetiche. Di questi, circa 7 miliardi sono stati assegnati all’Italia. Il Commissario europeo ha inviato una comunicazione ai 27 Stati membri, indicando come distribuire i fondi per coprire i costi energetici senza creare tensioni politiche. La ripartizione mira a sostenere le spese legate all’energia nei diversi paesi membri.

La crisi inMedio Orientee la chiusura delloStretto di Hormuzhanno messo a dura prova ilsettore energeticodi molti Stati, tra cuil’Italia. Per affrontare l’emergenza erano state chieste maggiori risorse all’Unione Europea. Proprio poche settimane fa, la premierGiorgia Meloniaveva scritto alla Commissione europea chiedendo formalmente che lederoghe al Patto di Stabilità, già previste per le spese dellaDifesa, venissero estese anche al comparto dell’energia. Tuttavia, nessun passo avanti si era verificato fino ad ora. A sbloccare la situazione, senza provocare strappi politici, è stata unaletteraindirizzata ai 27 Stati membri firmata dal commissario italiano alla Coesione,Raffaele Fitto. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Ue, Fitto: ‘Sbloccati 35 miliardi dai fondi coesione per le spese energetiche, 7 miliardi all’Italia’

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

7 miliardi sbloccati: l’Italia vince su fondi UEL’Italia ha ottenuto dalla Commissione Europea la riprogrammazione di oltre 7 miliardi di euro, cifra che sarà sbloccata nel quadro della manovra...

L’Ue taglia i fondi all’Italia, -10 miliardi per coesione e politiche socialiA Bruxelles si sta discutendo il prossimo Quadro Finanziario Pluriennale per il periodo 2028-2034, con i primi documenti interni del Parlamento...

Ue: la Settimana europea regioni e città illustra l’impatto della politica di coesione. In programma 200 eventiIl vicepresidente della Commissione Ue, Raffaele Fitto, e il presidente del Comitato delle regioni, Kata Tütt?, hanno lanciato oggi la 23ª Settimana europea delle regioni e delle città. Con il motto ... agensir.it

Ue: Fitto ‘dribbla’ su futuro da commissario, ‘concentrato sul lavoro da fare’Roma, 2 lug. (Adnkronos) – Dribbla le domande su un futuro in Europa Raffaele Fitto, in conferenza stampa a Palazzo Chigi per il via libera dell’Ue alla V rata del Pnrr. A chi gli domanda se andrà a ... affaritaliani.it