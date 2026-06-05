La premier ha firmato gli ultimi sei accordi per la Coesione, portando a 50 miliardi di euro le risorse destinate ai territori. La firma segue una proposta del ministro incaricato, e completa un pacchetto di intese con i vari ministeri. Tuttavia, resta aperto il problema legato all’approvvigionamento energetico, che non è stato incluso nelle intese ufficiali.

La premier Giorgia Melon i ha firmato gli ultimi sei Accordi per la Coesione con i ministeri, su proposta del ministro Tommaso Foti. Valgono circa 1,7 miliardi di investimenti attivati, le risorse complessivamente mobilitate ma ancora non spese, e si aggiungono ai 21 Accordi con le Regioni e ai primi sette con i ministeri dello scorso ottobre. Con questi, ha spiegato la presidente del Consiglio, si chiude “il percorso avviato all'inizio della legislatura”: 34 intese che valgono “oltre 50 miliardi di euro ”, devolute allo scopo di “ridurre i divari territoriali e rendere l'Italia più forte, coesa e competitiva”. Un passo decisivo proprio nei giorni in cui si discute l’opportunità di spostare in parte i soldi dalla cassa Coesione per l’emergenza del caro-energia. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Coesione, chiusi tutti gli accordi: 50 miliardi ai territori. Ma c’è il nodo energia

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