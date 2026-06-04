Il governo ha approvato sei accordi di coesione per un totale di 1,7 miliardi di euro. I fondi saranno destinati a edilizia scolastica, ricerca su quantum computing e intelligenza artificiale, strutture socio-sanitarie per minori e giovani, e innovazione nel settore turistico. Le risorse saranno distribuite per finanziare interventi in diversi settori, con l’obiettivo di migliorare servizi e infrastrutture.

Dall’edilizia scolastica alla ricerca su quantum computing e AI. Dalle strutture socio-sanitarie per minori e giovani all’innovazione nelle imprese turistiche. Dalla digitalizzazione degli archivi della Polizia di Stato alla riduzione dei rischi idrogeologici. Sono solo alcuni degli ambiti su cui intervengono i sei “accordi per la coesione” (per un valore complessivo di 1,7 miliardi) siglati ieri a Palazzo Chigi tra altrettanti ministri, la premier Giorgia Meloni e il titolare del dipartimento per gli Affari europei, il Pnrr e le Politiche di coesione, Tommaso Foti. Una sestina che si aggiunge alle 21 intese siglate con le Regioni e le Province autonome e alle sette raggiunte con gli altri dicasteri nell’ottobre 2025. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

© Ilsole24ore.com - Ok a sei accordi di coesione per 1,7 miliardi

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