Un’azienda ha segnalato un aumento delle vendite di cocktail pronti di alta qualità, con un ritorno ai distillati unici. I consumatori preferiscono ora prodotti più costosi e con contenuti di alcol più bassi. Le nuove linee di cocktail puntano a valorizzare il terroir, usando ingredienti locali e metodi tradizionali. La tendenza si riflette in un mercato che privilegia qualità e autenticità rispetto alla quantità.

Perché i consumatori scelgono meno alcol ma prodotti più costosi?. Come può un cocktail pronto raccontare il terroir di un territorio?. Quali ingredienti rendono unico il nuovo progetto Allpossibledaiquiris?. Cosa distingue il distillato della Distillerie Neisson dagli altri rum?.? In Breve Aperitivi premiscelati crescono del 5,2% in valore e 6,4% in volume.. Categoria ready to drink in espansione con incremento del 2% nel 2024.. Progetto Allpossibledaiquiris introduce il distillato biologico Neisson della Martinica.. Biondi punta a esaltare note vegetali e minerali tramite il terroir agricolo.. La nuova frontiera dei cocktail pronti: quando la bottiglia diventa racconto del territorio. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Cocktail pronti: boom di qualità e il ritorno del distillato unico

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