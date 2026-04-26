Playoff e Coppa | Codifiume e Arzenta pronti per il salto di qualità

Alle 16:30 si svolge la partita tra Codifiume e San Bartolomeo, con in palio un posto in finale. Contestualmente, l'Arzenta affronta il San Damaso under 21 in una sfida che determina la promozione diretta in Seconda categoria. Le due gare rappresentano un momento decisivo per le squadre coinvolte, che cercano di ottenere il risultato necessario per avanzare nelle rispettive competizioni.

? Cosa sapere Codifiume e San Bartolomeo si sfidano alle 16:30 per il posto in finale.. L'Arzenta affronta il San Damaso under 21 per la promozione diretta in Seconda categoria.. Codifiume e San Bartolomeo si sfidano alle 16:30 per un posto in finale contro la Dogatese, mentre l’Arzenta punta alla promozione diretta a San Felice sul Panaro contro il San Damaso under 21. La stagione regolare della Seconda categoria è ormai alle spalle. Dopo il sorpasso netto dell’Ostellatese, che ha ottenuto la promozione diretta, il palcoscenico si sposta sui playoff. In questo scenario, il divario di sette punti tra la seconda e la quinta posizione della classifica impone una semifinale secca, dove non ci sono margini di errore.🔗 Leggi su Ameve.eu

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