Clementine IGP | Barreca guida il boom di qualità e soci

Durante l’assemblea dei soci del Consorzio di Tutela IGP Clementine del Golfo di Taranto, è stato annunciato che Daniela Barreca continuerà a ricoprire il ruolo di presidente per altri tre anni. La decisione è stata comunicata nel corso dell’incontro a Palagiano, dove sono stati approvati i programmi per la futura produzione e tutela del prodotto. La nomina garantisce la continuità nella gestione dell’organizzazione.

A Palagiano, durante l’assemblea dei soci, la guida del Consorzio di Tutela IGP Clementine del Golfo di Taranto è stata affidata per altri tre anni a Daniela Barreca. La conferma, arrivata all’unanimità, segna una linea di continuità per un settore che, nonostante le asperità climatiche dell’area ionica, sta consolidando la propria struttura associativa e il valore commerciale del prodotto. Il nuovo assetto del Consiglio di amministrazione vede l’ingresso di Andrea Benelli, chiamato a ricoprire il ruolo di vicepresidente insieme a Carlo Montanaro, che mantiene invece la medesima carica. Il gruppo direttivo si completa con la presenza di Francesco De Filippis, Rosa Salamina ed Erasmo Maria Casamassima, garantendo stabilità alla gestione del marchio IGP.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Clementine IGP: Barreca guida il boom di qualità e soci Notizie correlate Clementine del Golfo di Taranto IGP, Barreca confermata presidenteTarantini Time Quotidiano Daniela Barreca resta alla guida del Consorzio di Tutela IGP Clementine del Golfo di Taranto per i prossimi tre anni. Operazione "Vinum Mentitum", vino di bassa qualità venduto come Dop ed IgpNel corso del 2024, l’Ispettorato Centrale della Tutela della Qualità e Repressione Frodi (ICQRF) e il Nucleo Speciale Beni e Servizi della Guardia... Contenuti di approfondimento Si parla di: Clementine del Golfo di Taranto Igp, Barreca confermata presidente: Qualità eccellente e filiera in crescita. Le foto. Clementine del Golfo di Taranto IGP, Barreca confermata alla guida del ConsorzioQualità eccellente nonostante le criticità produttive. Crescono certificazione, soci e attività di promozione Daniela Barreca guiderà il Consorzio di Tutela delle Clementine del Golfo di Taranto IGP a ... studio100.it Clementine del Golfo di Taranto IGP a Roma per la Cucina Italiana UnescoDuemila Clementine del Golfo di Taranto IGP sono state protagoniste a Roma della celebrazione nazionale per la proclamazione della Cucina Italiana come Patrimonio Culturale Immateriale dell'Unesco. I ... ansa.it