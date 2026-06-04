La semifinale del Roland Garros tra Flavio Cobolli e Matteo Arnaldi sarà trasmessa in diretta in chiaro sul Nove. La decisione ufficiale riguarda anche orario e modalità di streaming, consentendo la visione gratuita per il pubblico. La partita coinvolge due giocatori italiani e si svolgerà in un momento ancora da definire. La trasmissione sarà visibile senza costi aggiuntivi e in diretta televisiva.

La semifinale tutta italiana del Roland Garros tra Flavio Cobolli e Matteo Arnaldi sarà trasmessa in diretta anche in chiaro sul Nove. La decisione è stata ufficializzata dal gruppo Warner Bros Discovery, titolare dei diritti televisivi del torneo parigino, che ha scelto di rendere accessibile gratuitamente al grande pubblico uno degli appuntamenti più importanti della storia recente del tennis azzurro. L’incontro si disputerà domani sul prestigioso campo Philippe Chatrier e sarà la seconda semifinale del programma di giornata, con inizio non prima delle ore 19.00. Oltre alla copertura sulle piattaforme a pagamento del gruppo, il match sarà dunque visibile anche sul canale Nove, replicando una strategia già adottata in occasione della semifinale degli Australian Open tra Jannik Sinner e Novak Djokovic. 🔗 Leggi su Oasport.it

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© Oasport.it - Cobolli-Arnaldi si vedrà in tv sul Nove? Decisione ufficiale sulla diretta in chiaro: orario e streaming

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