L'incontro tra Sinner e Cerundolo nel torneo di singolare maschile di Roland Garros si giocherà alle 12 sul Court Philippe Chatrier. L'incontro sarà trasmesso in diretta in chiaro sul canale Nove. Jannik Sinner, numero uno del tabellone e del ranking mondiale, affronterà l'argentino nel match che apre la giornata del torneo.

Jannik Sinner, numero 1 del tabellone e del mondo, tornerà in campo nel torneo di singolare maschile del Roland Garros 2026 di tennis contro l’ argentino Juan Manuel Cerundolo: l’incontro sarà il primo del programma di oggi, giovedì 28 maggio, che sul Court Philippe Chatrier si aprirà alle ore 12.00. I due si sono incontrati una sola volta sul circuito maggiore, a Wimbledon nel 2023, e Sinner vinse per 6-2 6-2 6-2. La sfida sarà visibile soltanto in streaming in abbonamento: il provvedimento dell’AGCOM, infatti, prevede la trasmissione di semifinali e finali dei tornei del Grand Slam con atleti italiani, e comunque l’obbligo entrerà in vigore alla scadenza dei contratti in essere. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Sinner-Cerundolo si vedrà in tv in chiaro sul Nove? Orario, programma, streaming

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