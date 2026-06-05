Al Roland Garros, il match tra Matteo Arnaldi e Flavio Cobolli non si svolgerà. Arnaldi si è ritirato prima dell'inizio del match, accusando un virus intestinale che lo ha reso impossibile partecipare. Di conseguenza, Cobolli accederà direttamente alla finale. La partita non è stata giocata e non sono stati disputati incontri tra i due tennisti.

Il tanto atteso derby azzurro tra Matteo Arnaldi e Flavio Cobolli non si giocherà: Matteo ha dato forfait prima della gara a causa di un virus intestinale che lo ha messo ko non consentendogli di scendere in campo. Flavio, quindi, è in finale senza scendere in campo. Domenica la sfida al tedesco Alexander Zverev, numero tre del ranking Atp, che ha sconfitto in quattro set il ceco Jakub Mensik. Le parole di Arnaldi. “È difficile essere qui: ieri sera ho iniziato a non sentirmi bene, a un certo punto ho iniziato ad avere problemi di stomaco”, spiega Matteo in conferenza stampa con i dettagli di quanto gli è capitato nelle ultime ore. “Mi sono svegliato all’1 e ho iniziato a vomitare, non riuscivo a dormire. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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© Ilgiornale.it - Clamoroso al Roland Garros, Arnaldi si ritira a causa di un virus: Cobolli in finale

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CLAMOROSO SI RITIRA ARNALDI, COBOLLI IN FINALE!

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