Oggi sul Philippe Chatrier si gioca una semifinale di Roland Garros tra due giocatori che sono anche amici di lunga data. Fin da bambini, uno dei due ha battuto l’altro alla prima partita, nonostante l’età di un anno di differenza. I loro padri commentano che sono ragazzi bravi e invitano a godersi la partita. La sfida rappresenta anche una storia di amicizia, sacrifici e sogni condivisi.

Oggi sul Philippe Chatrier non andrà in scena soltanto una semifinale del Roland Garros. Sarà soprattutto una storia fatta di amicizia, sacrifici e sogni condivisi. Flavio Cobolli e Matteo Arnaldi si conoscono da quando erano bambini, si allenano insieme, si frequentano fuori dal campo e da anni si affrontano in tornei giovanili, Challenger e poi circuito maggiore. Per raccontare la prima semifinale tutta italiana della storia in uno Slam, forse bisogna partire da una storia che molti hanno visto proprio da piccoli. Quella di Red e Toby, amici destinati però a diventare rivali in un celebre film Disney. Così diversi, eppure legati, eppure destinati a scontrarsi: Cobolli e Arnaldi non sono una volpe e un cane da caccia, naturalmente, ma adesso si ritrovano uno di fronte all’altro per un posto nella finale di Parigi. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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© Ilfattoquotidiano.it - Cobolli e Arnaldi, nemiciamici fin da bambini: “Lui era un anno più piccolo, la prima partita l’ho vinta io”. I due papà: “Sono dei bravi ragazzi, godiamoceli”

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