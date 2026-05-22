Paul McCartney racconta che, prima di formare i Beatles, lui e gli altri membri del gruppo facevano spesso autostop. Ricorda anche un episodio della sua infanzia in cui, dopo essere stato rapinato da due ragazzi, decise di imparare il karate, anche se poi non ha mai intrapreso quell’attività. Questi ricordi personali sono al centro di “The Boys of Dungeon Lane”, il suo diciottesimo album solista, che si concentra sui temi della memoria, della riflessione e del passare del tempo.

La memoria, la riflessione e il trascorrere del tempo. Sono questi i temi su cui ruota “The Boys of Dungeon Lane”, il diciottesimo album solista di Paul McCartney. Le 14 canzoni compongono un piccolo scrigno che racchiude molti dei momemti intimi del passato del grande artista: la sua infanzia nella Liverpool del dopoguerra, i genitori, le prime avventure condivise con George Harrison e John Lennon, quando ancora i Beatles non esistevano, i pomeriggi trascorsi sul Mersey con il libro di birdwatching in mano, “bar pieni di fumo e chitarre economiche” e sogni, tanti sogni. Il disco è stato registrato tra una tappa e l’altra di un tour mondiale durato cinque anni, tra Los Angeles e il Sussex. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Paul McCartney: “Con Lennon e Harrison, prima di diventare i Beatles, facevamo l’autostop. Da piccolo sono stato rapinato da due ragazzi, lì ho pensato ‘imparerò il karate!’. Mai fatto”. La nostalgia in “The Boys of Dungeon Lane”

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Paul McCartney On His Difficult Relationship With George Harrison

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