Un uomo ha raccontato di aver vinto due volte alla lotteria usando gli stessi numeri, portandogli a ricevere due milioni di sterline complessivi. La prima vincita si è verificata mentre aspettava che un trattamento di bellezza facesse effetto, mentre la seconda è avvenuta cinque anni più tardi, poco prima di iniziare il lavoro di consegne alle prime luci dell’alba. La probabilità di entrambe le vincite era stimata in uno su mille miliardi.

Un primo milione di sterline scoperto mentre aspettava che il colore di una cliente facesse effetto, e un secondo milione arrivato cinque anni dopo, alle 6:30 del mattino, poco prima di iniziare il turno come autista addetto alle consegne. E sempre con gli stessi numeri. Le probabilità di centrare il colpo grosso alla lotteria per due volte nell’arco di una vita sono stimate in una su mille miliardi. È una storia che sfida le leggi della statistica quella raccontata in prima persona al Guardian da Richard Davies, ex parrucchiere di Talgarth, nel Galles centrale. Rinunciando a qualsiasi enfasi, Davies ha ripercorso le tappe della sua doppia, incredibile fortuna, rivelando un dettaglio costante: la ferma volontà di rimanere ancorato alla realtà e ai propri doveri quotidiani.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Ho vinto due volte alla lotteria con gli stessi numeri, ho incassato due milioni. C’era una probabilità su mille miliardi, ma fin da piccolo mi sentivo che sarebbe successo”: l’incredibile storia di Richard

Hanno Vinto Milioni alla Lotteria… e Sono Tornati Poveri: Le Storie Più Incredibili

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