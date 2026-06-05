Il 5 giugno si è disputata la semifinale del Roland Garros tra Flavio Cobolli e Matteo Arnaldi. Per la prima volta nella storia del tennis italiano, due giocatori del paese si sono affrontati in una semifinale dello Slam. La partita ha visto i due tennisti competere per accedere alla finale del torneo francese. Entrambi i giocatori sono rimasti in gara fino alla conclusione dell'incontro, che ha deciso il loro passaggio alla fase successiva.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Un traguardo storico per il tennis italiano. Oggi, venerdì 5 giugno, il Roland Garros 2026 propone una semifinale destinata a entrare nella storia del tennis italiano: il derby tra Flavio Cobolli e Matteo Arnaldi. Per la prima volta in assoluto, due tennisti azzurri si affrontano in una semifinale di uno Slam, garantendo all’Italia la certezza di un finalista a Parigi. Domenica 7 giugno, infatti, un italiano sarà in campo per il titolo, proseguendo una tradizione positiva dopo la finale raggiunta da Sinner nel 2025. Cobolli o Arnaldi: un posto in finale e una nuova pagina per l’Italia. La sfida mette di fronte due protagonisti emergenti del tennis italiano: il romano Flavio Cobolli e il sanremese Matteo Arnaldi. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

Segui gli aggiornamenti su Roland Garros.

© Dayitalianews.com - Cobolli-Arnaldi, semifinale storica al Roland Garros: per la prima volta un derby azzurro tra i migliori quattro

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Cobolli-Arnaldi storica semifinale tutta italiana al Roland Garros!

Notizie e thread social correlati

Roland Garros, Arnaldi in semifinale: Berrettini si ritira, sarà derby azzurro con CobolliMatteo Arnaldi ha raggiunto per la prima volta in carriera la semifinale di un torneo del Grande Slam, vincendo il derby italiano contro Matteo...

Roland Garros, derby triste: Berrettini s'infortuna e interrompe la gara. Arnaldi, il sogno continua: storica semifinale con CobolliNel secondo set del match dei quarti a Parigi, Matteo Berrettini si è ritirato a causa di un infortunio muscolare dopo un medical timeout.

Temi più discussi: Cobolli-Arnaldi, a che ora si gioca la semifinale; Flavio Cobolli e Matteo Arnaldi in semifinale al Roland Garros 2026 per portare l'Italia in finale: quando si gioca e dove vedere la partita · Tennis; Roland Garros, Arnaldi-Cobolli e una semifinale storica per l'Italia. Quando si gioca?; Roland Garros 2026 | Arnaldi - Cobolli in chiaro sul NOVE.

Arnaldi-Cobolli al Roland Garros: semifinale italiana storica in diretta su NOVE x.com

Arnaldi e Cobolli, altro che sfida tra amici: i retroscena del derby che vale la finale al Roland GarrosIl venerdì sera è uno stato d’animo bellissimo. Tramonto su Parigi, luci sull’Italia. Le 19 del 5 giugno 2026, l’ora e il giorno di un appuntamento storico: per la prima volta, due giocatori azzurri s ... gazzetta.it

Cobolli-Arnaldi, la semifinale che fa rima con la storia: ecco chi parte favorito e perché Zverev può approfittarneQuando il sole inizierà a calare dietro i tetti della capitale francese e le ombre si allungheranno sulla terra rossa del Philippe-Chatrier, il tennis italiano entrerà in ... ilmattino.it

Pazzesco pensare: Se Cobolli vince il Roland Garros, sarà il primo uomo italiano a vincere dal 1976, battendo il suo connazionale e numero 1 al mondo Sinner! reddit