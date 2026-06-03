Roland Garros derby triste | Berrettini s' infortuna e interrompe la gara Arnaldi il sogno continua | storica semifinale con Cobolli
Nel secondo set del match dei quarti a Parigi, Matteo Berrettini si è ritirato a causa di un infortunio muscolare dopo un medical timeout. Al momento del ritiro il punteggio era di 6-4, 5-2 a favore di Matteo Arnaldi. La semifinale sarà quindi tutta italiana, tra Arnaldi e Flavio Cobolli, che ha battuto il suo avversario in tre set.
La semifinale tutta italiana al Roland Garros si giocherà tra Matteo Arnaldi e Flavio Cobolli. Nel derby italiano nei quarti a Parigi Matteo Berrettini si è dovuto ritirare per un problema muscolare dopo un medical time out al secondo set sul punteggio di 6-4, 5-2 per Arnaldi. 🔗 Leggi su Feedpress.me
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