Matteo Arnaldi ha raggiunto per la prima volta in carriera la semifinale di un torneo del Grande Slam, vincendo il derby italiano contro Matteo Berrettini al Roland Garros. Berrettini si è ritirato nel secondo set, con il punteggio di 7-5, 5-2 a favore di Arnaldi. La semifinale vedrà ora un confronto tra Arnaldi e Cobolli, entrambi italiani.

Matteo Arnaldi vola per la prima volta in carriera in semifinale al Roland Garros. Il sanremese ha superato Matteo Berrettini nel derby italiano sul Philippe-Chatrier, chiuso però nel modo già doloroso, con il ritiro del romano nel secondo set, quando il punteggio era 7-5, 5-2 in favore di Arnaldi. Venerdì sarà quindi semifinale tutta italiana contro Cobolli. La partita era già complicata per Berrettini, sotto nel punteggio dopo aver perso un primo set combattuto. Nel secondo parziale, però, il problema fisico accusato dal romano ha cambiato definitivamente il volto del match. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. 🔗 Leggi su Sportface.it

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© Sportface.it - Roland Garros, Arnaldi in semifinale: Berrettini si ritira, sarà derby azzurro con Cobolli

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